Kayseri Şekerspor, Döğergücü FK'yi 6-0 Mağlup Etti
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayseri Şekerspor, rakibi Döğergücü FK'yi 6-0'lık skorla yenerek 3 puanı hanesine ekledi. Maçta Yunus Öztürk, Hüseyin Öz, Bulut Akbaş, Batuhan Kaya, Mehmet Tatlı ve Ahmet Özdemir goller atarak galibiyete katkı sağladı.
Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme'de zirve mücadelesi veren Kayseri Şekerspor, rakibi Döğergücü FK'yi 6-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.
Stat: Argıncık Stadı 2 Nolu Saha
Hakemler: Mustafa Kadıoğlu, Buse Özgül, Berkecan Kalkan
Kayseri Şekerspor Ali Özkan, Abdullah Öztürk (Çağlar Erdemci dk. 74), Mehmet Bayram, Hüseyin Öz, Yunus Öztürk (Cüneyt Turgut dk. 66), Can Ölçer, Bulut Akbaş, Ahmet Özdemir, Hakan Bahran ( Batuhan Kaya dk. 74), Buğra Sarıkaya, Çağrı Elgölgesi (Selim Başev dk. 46)
Döğergücü FK: Ergin Koray Albayrak, Emin Sezer, Kemal Çelik, Ömer Faruk Kalkan (Hafız Türkmen dk. 81), Mehmet Kıraç, Muhammed Tolga Şahin, Gökhan Yeşilbaş (Samet Dağlı dk. 71), Yusuf Kenan Karabulut, Memduh Çiftçi (İlhan Sefa Köroğlu dk. 71), Musa Güneş, Enes Bahar (Mustafa Yılmaz dk. 81)
Goller: Yunus Öztürk (dk. 21), Hüseyin Öz (dk. 48), Bulut Akbaş (dk. 69), Batuhan Kaya (dk. 75), Mehmet Tatlı (dk. 77), Ahmet Özdemir (dk. 90) (Kayseri Şekerspor) - KAYSERİ