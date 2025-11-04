Kadın Voleybol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'na Galibiyetle Başladı

Kadın Voleybol Milli Takımı, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'na galibiyetle başladı.

Kadın Voleybol Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'ndaki ilk maçında Afganistan'ı 25-3, 25-4 ve 25-4'lük setlerle 3-0 mağlup etti.

Organizasyona galibiyetle başlayan milliler, ikinci maçında 6 Kasım Perşembe günü saat 16.00'da Azerbaycan ile karşılaşacak.

Milli takımın yanı sıra Afganistan, Azerbaycan, İran ve Tacikistan'ın katılımıyla düzenlenen organizasyonda tek devreli lig usulüne göre oynanacak karşılaşmalar sonunda ilk iki sırada yer alan takımlar doğrudan finale; üçüncü ve dördüncü sırada yer alacak takımlar ise üçüncülük maçı oynamaya hak kazanacak. - İSTANBUL