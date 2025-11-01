Genoa, Teknik Direktör Patrick Vieira ile Yollarını Ayırdı

İtalya Serie A ekiplerinden Genoa, Teknik Direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Genoa, Serie A'nın ilk 9 haftalık bölümünde 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik alırken henüz galibiyet elde edemedi. Kırmızı-mavililer, kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Patrick Vieira ile yollarını ayırdığını duyurdu. İtalyan ekibi, geçici olarak teknik direktörlük görevine Roberto Murgita'nın getirildiğini bildirdi.

49 yaşındaki teknik adam, Genoa ile çıktığı 37 maçta 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyet yaşadı. - İSTANBUL