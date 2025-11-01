Haberler

Galatasaray, Trabzonspor'u Gole Kapattı
Galatasaray, Trabzonspor ile 0-0 berabere kalarak bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6. kez gol yemeden maçı tamamladı. Sarı-kırmızılılar, ligde en az gol yiyen takım unvanını sürdürüyor.

Galatasaray, Trabzonspor karşılaşmasıyla bu sezon Trendyol Süper Lig'de 6. kez maçı gol yemeden tamamladı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor ile 0-0 berabere kaldı. Bu sezon hücum performansının yanında savunmada da başarılı maçlar çıkaran sarı-kırmızılılar, bordo-mavililer karşısında da kalesini gole kapadı. Aslan bu müsabakayla birlikte ligde 6. kez gol yemeden maçı tamamladı. Cimbom bu süreçte Gaziantep FK, Fatih Karagümrük, Kayseri Spor, Eyüp Spor, Corendon Alanya Spor ve Trabzonspor karşılaşmalarında gol yemedi.

Galatasaray, bu sezon kalesinde gördüğü 5 golle, ligin en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. - İSTANBUL

