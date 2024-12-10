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Galatasaray, Malmö Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor

Galatasaray, Malmö Maçı İçin Hazırlıklarını Sürdürüyor
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynayacağı maç öncesinde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki idmanda dinamik ısınma ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasıyla sona erdi.

Abdülkerim Bardakcı antrenmanın tamamında takımla çalıştı.

Galatasaray, yarın saat 12.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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