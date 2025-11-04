İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina, teknik direktör Stefano Pioli ile yollarını ayırdı.

Fiorentina'nın Serie A'da oynadığı 10 maçta 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet elde etmesinin ardından kulüp yönetimi, 60 yaşındaki Pioli'nin görevine son verdi.

Ligin son sırasında yer alan Fiorentina'yı geçici olarak Daniele Galloppa'nın çalıştıracağı kaydedildi.

Geçen sezon Serie A'yı altıncı sırada tamamlayan Fiorentina, son 3 yılda UEFA Konferans Ligi'nde iki final, bir de yarı final oynama başarısı göstermişti.