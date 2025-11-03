Fenerbahçe Yönetimi, Samandıra ve Kadıköy'ü Güçlendirecek Projelerini Açıkladı

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları çalışmaları paylaşarak, "Çok şükür başkanımız ve yöneticilerimizin katıldığı toplantılarla Samandıra'daki o ölü toprağı kaldırdık" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. Derbinin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi ve Futbol Şube Sorumlusu Ertan Torunoğulları, "Fenerbahçe açısından güzel bir gece oldu. Futbol olarak çok güzel olmasa da, kazanmaya devam ediyoruz. İnşallah perşembe ve pazar günü de aynı performans devam eder. Milli araya bu şekilde gireceğiz. Jhon Duran ile ilgili bir çok senaryo ve hikayeler yazıldı. Bugün Jhon Duran'ın ne kadar kaliteli ve özle bir futbolcu olduğunu hepimiz gördük. Milli araya kadar sonrasında hepimizin izlemeye gideceği daha iyi Jhon Duran'u hep birlikte göreceğiz. Başkanımız ve yönetim olarak futbolcularımıza ve hocaya ilk günkü gibi güveniyoruz. Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik. Yavaş yavaş geleceğiz demiştik. Güç, kondisyon ve fizik olarak Fenerbahçe daha güçlendikçe güzel bir futbol oynamaya devam edecek. Bugün Samandıra'ya bizi uğurlamaya gelen ve Beşiktaş stadına desteklemeye gelen taraftarlarımıza da hem Fenerbahçe Başkanı hem yönetim olarak teşekkür ediyoruz. Gerçekten Fenerbahçe, taraftarla bir olduğu zaman başaramayacağı hiç bir şey yok. Biz gülmeyen bütün Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Stuttgart maçıyla başladık güldürmeye, inşallah Kayseri Spor maçıyla da o gülmeyen taraftarları da güldürerek yolumuza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz ve bunu da taraftarlarımızla birlikte yapacağız"

Aralık ayının ilk günü Galatasaray ile oynayacakları derbiyle ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine Torunoğulları, "Hocamız ve yönetim olarak maç maç plan yapıyoruz. 5 ya da 6 maç sonra ne olacak düşünmüyoruz. Önümüzde Avrupa maçı ve pazar günü Kayserispor maçımız var. Aralık ayına daha çok var. O zamana kadar çok maç yapılacak. Kadıköy cehennemi dediğimiz ruhu tekrar getireceğiz ve sportif açıdan kimse giremeyecek. Galatasaray'ı Kadıköy'de yeneceğiz ve bunu da taraftarlarımızla birlikte yapacağız. Bütün yönetici arkadaşlarımızla birlikte yapacağız. Herkes diyordu Sadettin Saran'ın hiçbir projesi yok. Başkanımızın çok projeleri var. Öncelikle söylerdi bizim çok önemli 2 projemiz var. Biri Samandıra'nın üzerinden o ölü toprağı atmak. İkincisi ise Kadıköy cehennemi tekrar getirmekti. Çok şükür başkanımız ve yöneticilerimizin katıldığı toplantılarla Samandıra'daki o ölü toprağı kaldırdık. Şimdi sıra Kadıköy cehenneminde. Adem ve Eren arkadaşımız çok güzel çalışmalar yapıyorlar. Bütün taraftarlara sesleniyorum; Kayserispor maçı ile eski sportif başarıyı Kadıköy'e tekrar getireceğiz" açıklamasında bulundu.

"Fenerbahçe olduğu her alanda şampiyonluğa oynar"

Yönetim ve camia olarak birlik mesajı veren Torunoğulları, "Biz taraftarla bir olduğumuz zaman takımımız zaten çok iyi. O farklar kapanır. Daha çok maç var. İnişler çıkışlar olacak. Fenerbahçe olduğu her alanda şampiyonluğa oynar. Biz şampiyonluğun en büyük adayıyız" diye konuştu.

"Samandıra'da şu an çok güzel bir aile ekip ruhu var"

Takım içindeki birlik ve atmosferin güçlü olduğunu vurgulayan Torunoğulları, "Samandıra'da şu an çok güzel bir aile ekip ruhu var. Bu yerleşti. İnşallah Kadıköy'de aynısı yaparsak, seyircimizle birleşirsek bundan sonra bütün maçları alacağımızı düşünüyoruz" dedi.

"Art niyetli olmadığı sürece genç hakemleri camiaların desteklemesi gerekiyor"

Karşılaşmanın hakemiyle ilgili de konuşan Torunoğulları, "İlk derbisi olmasına rağmen aleyhimize de lehimize de yanlış kararları oldu. Genç bir hakem, destelememiz lazım. Art niyetli olmadığı sürece genç hakemleri camialar olarak her zaman desteklememiz gerekiyor. Tekrar söylüyorum, aleyhimize ve lehimize yanlış kararları oldu ama ilk defa derbi maçı yönettiği için bunlar da olacak" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa hedefine de değinen Torunoğulları, Avrupa'da gidebilecekleri yere kadar gitmek istediklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL