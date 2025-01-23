Fenerbahçe'ye iki yıldızından birden kötü haber
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'nde 7. haftasında Lyon'u konuk ettiği maçta sarı kart gören Sofyan Amrabat ve Bright Osayi Samuel, cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da son haftadaki Midtjylland ile deplasmanda karşılaşmada forma giyemeyecek.
Fenerbaçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Kadıköy'de Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere bu karşılaşmada 2 futbolcusundan birden kötü haber geldi.
AMRABAT VE OSAYI-SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada, Bright Osayi-Samuel ise 87. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son haftasında oynanacak Midtjylland deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.