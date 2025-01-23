Fenerbahçe'ye iki yıldızından birden kötü haber

Fenerbaçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Kadıköy'de Fransız ekibi Lyon ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertlilere bu karşılaşmada 2 futbolcusundan birden kötü haber geldi.

AMRABAT VE OSAYI-SAMUEL CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Sofyan Amrabat, 70. dakikada, Bright Osayi-Samuel ise 87. dakikada gördüğü sarı kartların ardından cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da UEFA Avrupa Ligi'nin lig etabının son haftasında oynanacak Midtjylland deplasmanında takımlarını yalnız bırakacak.