Fenerbahçe: "Vedat Muriqi salonda bireysel çalışmalara başladı"
Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vedat Muriqi bireysel kuvvet çalışmalarına başlarken, Dominik Livakovic 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.
Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı, Dominik Livakovic'in ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:
Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.
Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.
Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.
Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.
Dominik Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. - İSTANBUL