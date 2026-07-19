Haberler

Fenerbahçe: "Vedat Muriqi salonda bireysel çalışmalara başladı"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vedat Muriqi bireysel kuvvet çalışmalarına başlarken, Dominik Livakovic 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak.

Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı, Dominik Livakovic'in ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.

Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.

Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.

Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Dominik Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İşte Oğuzhan Uğur'un emniyetteki ilk ifadesi

Haluk Levent'i, Oğuzhan Uğur da yalnız bıraktı! İşte ilk ifadesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadılar!

Gözü dönmüşlüğün bu kadarı 'pes' dedirtti: 7 aylık bebeğe bile acımadı
Sapanca Gölü'ndeki pamuksu tabakanın nedeni ortaya çıktı

Bir şehrin uykuları kaçmıştı! Göldeki bu manzaranın nedeni belli oldu
Haliç'te köprüye çarpan tekneden düşen personelin cansız bedeni 8 saatte bulundu

Köprü faciasında 8 saatlik arama, acı haberle sonuçlandı!

Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi

Galatasaray'a transfer olalı aylar olmuştu! Takımdan ayrılması an meselesi
Antalya'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangın gündüz başladı, hala söndürülemedi
Hatay'da eniştesiyle sevgilisini öldüren kişinin, yeğenini de öldürdüğü ortaya çıktı

'Aile meclisi' cinsel saldırıya uğrayan genç kızı böyle infaz etmiş
Beşiktaş'tan merakla beklenen Salah açıklaması

Beşiktaş'tan rest: Kabul etmemiz mümkün değil