Fenerbahçe: "Vedat Muriqi salonda bireysel çalışmalara başladı"

Fenerbahçe, oyuncuların sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı, Dominik Livakovic'in ise 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı ifade edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten oyuncuların sağlık durumlarıyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

Vedat Muriqi: Tedavi süreci planlanandan daha olumlu ilerleyen futbolcumuz, salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başlamıştır. Yakın zamanda saha çalışmalarına geçmesi planlanmaktadır.

Dorgeles Nene: Geçirdiği sporcu fıtığı ameliyatının ardından planlanan bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürmektedir. Futbolcumuzun önümüzdeki süreçte kademeli olarak takım antrenmanlarına dahil olması planlanmaktadır.

Diego Carlos: Bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışan futbolcumuzun, yakın zamanda antrenmanların tamamına katılması planlanmaktadır.

Yiğit Efe Demir: Hazırlık maçlarının ardından oluşan hafif ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı bireysel çalışmalarını sürdürmektedir.

Dominik Livakovic: Milli takımında forma giydiği son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması öngörülmektedir. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı