Fatih Karagümrük Onur Can Korkmaz ile Devam Ediyor

Fatih Karagümrük'ün yeni teknik direktörü belli oldu. Licka'nın sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İstanbul ekibi geçtiğimiz sezon takımı Süper Lig'e çıkaran Onur Can Korkmaz ile anlaştı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezon takımımızı Süper Lig'e çıkaran teknik direktör Onur Can Korkmaz ile yola devam etme kararı almıştır" denildi. - İSTANBUL