Haberler

Eyüpspor Tekniği: Orhan Ak, Bilgi Sızıntısı İddialarını Yalanladı

Eyüpspor Tekniği: Orhan Ak, Bilgi Sızıntısı İddialarını Yalanladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Antalyaspor karşısında 1-0 mağlup oldukları maç sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erol Bulut'un rakip takımlara bilgi sızdırdığı iddialarını yalanlayan Ak, takımının oyun tarzının değişmediğini belirtti.

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Erol Bulut'un kulüp içerisinden rakip takımlara bilgili sızdırdığına dair söylemlerine, "Öyle bir bilgi gelmedi. Rakip nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyü Spor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kesinlikle kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirten Ak, "Çok üzgünüz. Belki de beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maçta maalesef buradan üzgün bir şekilde ayrıldık. Maçı başından sonuna kadar domine ettik. Çok net pozisyonlarımız var. Rakibi tamamen kendi sahasına hapsettik. Ama maalesef son vuruşları yapamadık. Son zamanlarımızda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Onun için oyuncularımın gayretini ve mücadelesini tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı istediğim yere getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Rakip nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli"

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kulüp içerisinde rakip takımlara bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yönelik Orhan Ak, "Yok, öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin ediyorduk. Nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli. Rakibe göre çok fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek karşılığına elbet alacağız"

Müsabakanın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonuna girmelerine rağmen skoru bulamadıklarını belirten Ak, "Biraz bulunduğunuz durumla da alakalı maalesef. Atamadıkça özgüven kaybı yaşıyorsunuz, rakiplerin de direnci artıyor. Mental olarak daha güçlü olmamız lazım. Önemli olan pozisyona girmek. Devre arasında onu konuştuk zaten. İlk yarı girersin atamazsın, ikinci yarı girersin atarsın. İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek bunun karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
Davutoğlu'ndan Haberler.com yayınında Tanju Özcan için 'Yezit' çıkışı

Davutoğlu'nu küplere bindiren belediye başkanı! "Yezit" çıkışı bomba
Kim ne kadar alacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı

İşte kuruşu kuruşuna memur ve emeklinin yeni maaşı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor

Çakarlı konvoyuyla geldi, araçtan ineni herkes merak ediyor
Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar

Otomotiv devinden Türkiye sürprizi! 3 marka ile dönüyorlar
Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında

Adreslerden fal, büyü ve muska fışkırdı! 62 kişi gözaltında
Eski HDP Milletvekili Hüda Kaya tahliye edildi

Tahliye edildi! İşte ilk sözleri
Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık Çağdaş Atan'a emanet

Gece yarısı bombası! Süper Lig'in köklü takımı artık ona emanet
Maçtan çok konuşuldu! Burak Yılmaz'ın şaşıp kaldığı an

Maçtan daha çok konuşulan kare
Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba Sadettin Saran detayı

Jhon Duran'ın geri dönüşünde bomba detay
Özdağ'dan Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine rest: Cesaretin varsa...

Davutoğlu'nun Haberler.com yayınındaki sözlerine Özdağ'dan rest
Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı

Bir şehrimizde alarm verildi! Giriş çıkışlar kapatıldı
Emrah sahnelere geri döndü! Bu kez şarkıları değil tarzı konuşuluyor

Nereden nereye! Bir dönemin yıldız ismi sahnelere geri döndü ama...
Usta oyuncu Ahmet Gülhan hayatını kaybetti

Sanat dünyası yasta! Usta oyuncu hayata gözlerini yumdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.