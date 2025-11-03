Eyüpspor Tekniği: Orhan Ak, Bilgi Sızıntısı İddialarını Yalanladı

Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, Erol Bulut'un kulüp içerisinden rakip takımlara bilgili sızdırdığına dair söylemlerine, "Öyle bir bilgi gelmedi. Rakip nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Eyü Spor, sahasında Antalyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Müsabaka sonrası Eyüpspor Teknik Direktörü Orhan Ak, basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Kesinlikle kazanmaları gereken bir maçı kaybettiklerini belirten Ak, "Çok üzgünüz. Belki de beraberliğe bile üzüleceğimiz bir maçta maalesef buradan üzgün bir şekilde ayrıldık. Maçı başından sonuna kadar domine ettik. Çok net pozisyonlarımız var. Rakibi tamamen kendi sahasına hapsettik. Ama maalesef son vuruşları yapamadık. Son zamanlarımızda en iyi oyunlarımızdan birini oynadık. Onun için oyuncularımın gayretini ve mücadelesini tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki maçlarda oynadığımız bu oyunun karşılığını alıp takımımızı istediğim yere getireceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Rakip nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli"

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un kulüp içerisinde rakip takımlara bilgi sızdırılmasıyla ilgili yaptığı açıklamaya yönelik Orhan Ak, "Yok, öyle bir bilgi gelmedi. Zaten az çok tahmin ediyorduk. Nasıl oynarsa oynasın, bizim oyun formatlarımız belli. Rakibe göre çok fazla değiştirdiğimiz bir şey yok. Biz, rakipten daha çok kendi oyunumuzu oynamaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı.

"İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek karşılığına elbet alacağız"

Müsabakanın ilk yarısında çok sayıda gol pozisyonuna girmelerine rağmen skoru bulamadıklarını belirten Ak, "Biraz bulunduğunuz durumla da alakalı maalesef. Atamadıkça özgüven kaybı yaşıyorsunuz, rakiplerin de direnci artıyor. Mental olarak daha güçlü olmamız lazım. Önemli olan pozisyona girmek. Devre arasında onu konuştuk zaten. İlk yarı girersin atamazsın, ikinci yarı girersin atarsın. İstediğimiz oyunu oynamaya devam edersek bunun karşılığı olacaktır" şeklinde konuştu. - İSTANBUL