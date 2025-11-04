Haberler

Eyüpspor'dan Erol Bulut'un İddialarına Yanıt

Eyüpspor Kulübü, teknik direktör Erol Bulut'un maç sonrası dile getirdiği iddiaları yalanlayarak, sporun evrensel değerlerine vurgu yaptı ve etik duruşlarını savundu.

ikas Eyüpspor Kulübü, Eyüpspor-Antalya Spor müsabakasının ardından teknik direktör Erol Bulut'un ortaya attığı iddiaları yalanladı.

Kulübün ABD merkezli X hesabından yapılan açıklamada, sporun evrensel değerleri olan dürüstlük, şeffaflık ve adil oyun ruhunun, kulüp kültürünün ve Türk futbolunun temel direkleri olduğuna vurgu yapılarak şunlar kaydedildi:

"Takımımızın başarısını, yalnızca sahada gösterilen alın teri, disiplinli çalışma ve stratejik analizlerle elde etme felsefesiyle hareket etmekteyiz. Teknik direktörümüz Orhan Ak ve ekibinin tüm mesaisi, sadece kendi oyunumuzu geliştirmeye, takımımızın potansiyelini maksimize etmeye ve rakip analizini yalnızca kamuya açık veriler üzerinden gerçekleştirmeye odaklanmıştır. Söz konusu Antalyaspor karşılaşması öncesinde, rakip takımın gizli veya kulüp içi bilgilerine yönelik herhangi bir gayriahlaki yolla bilgi edinimi veya belge temini kesinlikle söz konusu değildir. Bu tür bir iddiayı kabul etmemiz, kulübümüzün etik duruşuyla bağdaşmamaktadır."

Doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğuna değinilen açıklamada, "Türk futbolunun saygınlığını koruma sorumluluğunun hepimizin üzerinde olduğunu hatırlatırız. Bu bağlamda, doğruluğu kanıtlanmamış, spekülasyona açık ve yıpratıcı söylemlerden kaçınılmasının önemli olduğu görüşündeyiz. Tüm futbol paydaşlarını, enerjilerini sahadaki mücadeleye, futbolun güzelliğine ve emek veren sporculara odaklamaya davet ediyor; bu tip iddiaların gölgesinde kalmayacağımızı, çalışmalarımıza aynı azimle devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
