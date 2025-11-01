Euroleague 8. Haftanın MVP'si Tornike Shengelia

Euroleague'de 8. haftanın tamamlanmasının ardından, deplasmanda Partizan'ı 78-76 mağlup eden Barcelona'da 24 sayı kaydeden Gürcü basketbolcu Tornike Shengelia, haftanın MVP'si seçildi.

Euroleague'de 8. hafta tamamlanırken haftanın MVP'si de belli oldu. Deplasmanda Partizan'ı 78-76 mağlup eden Barcelona'da 24 sayı, 5 ribaund ve 5 asistlik performans sergileyen Tornike Shengelia, galibiyetin mimarı olurken haftanın da MVP'si seçildi. Gürcü basketbolcu, 291. Euroleague maçını geride bırakırken 4 top çalma ile kariyer rekorunu kırdı.

Shengelia, 8. haftanın MVP'si seçilmesinin ardından bu alanda kariyerinde 9. kez haftanın oyuncusu ödülünün sahibi oldu. - İSTANBUL