Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye Karşı İlk Mağlubiyetini Aldı
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile oynadığı maçta ilk kez yenilgi yaşadı. Daha önceki 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden siyah-beyazlı file bekçisi, bu maçta kalesinde 9. golü gördü.
Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 11'de başladığı Fenerbahçe maçlarında rakibine karşı ilk kez kaybetti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu da sarı-lacivertlilere karşı forma giydiği maçlarda ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, bu maça kadar ezeli rakiplerine karşı Ersin Destanoğlu'nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.
Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel