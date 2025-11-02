Haberler

Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye Karşı İlk Mağlubiyetini Aldı

Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe'ye Karşı İlk Mağlubiyetini Aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Fenerbahçe ile oynadığı maçta ilk kez yenilgi yaşadı. Daha önceki 5 karşılaşmada 1 galibiyet ve 4 beraberlik elde eden siyah-beyazlı file bekçisi, bu maçta kalesinde 9. golü gördü.

Ersin Destanoğlu, Beşiktaş'ta 11'de başladığı Fenerbahçe maçlarında rakibine karşı ilk kez kaybetti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Fenerbahçe'ye yenilen Beşiktaş'ta file bekçisi Ersin Destanoğlu da sarı-lacivertlilere karşı forma giydiği maçlarda ilk mağlubiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, bu maça kadar ezeli rakiplerine karşı Ersin Destanoğlu'nun kaleyi koruduğu 5 maçta 1 galibiyet elde ederken, 4 kez de sahadan beraberlikle ayrılmıştı.

Söz konusu maçların hepsinde 90 dakika sahada kalan 24 yaşındaki file bekçisi kalesinde 9 gol gördü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
5 gol, 2 kırmızı kart! Tarihi derbide Fenerbahçe 2-0'dan geri dönerek Beşiktaş'ı devirdi

Yıllarca konuşulacak derbi! Fenerbahçe 2-0'dan gelip kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Savic'ten Uğurcan'a büyük ayıp

Maçtan saatler sonra ortaya çıkan görüntü
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem

Şehir beşik gibi sallanıyor! Bir korkutan deprem daha
MİT gizliliğini kaldırdı! İşte 1940 yılında hazırlanan İngiliz Kemal raporu

MİT'ten 85 yıl sonra bir ilk! İngiliz Kemal raporunu yayımladılar
THY, havalimanını birbirine katan Reha Muhtar'ı kara listeye aldı

Sen misin havalimanını karıştıran! Reha Muhtar'a ders gibi ceza
Merkez'in döviz listesine yeni para birimi eklendi

Merkez Bankası'nın döviz listesine yeni para birimi eklendi
Film sahnelerini aratmadı! Hareket halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar

Film sahnesi değil! Seyir halindeki TIR'dan çaldıkları akıllar zarar
Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı

Sen neymişsin Tedesco! Adını Fenerbahçe tarihine yazdırdı
Sendikalardan asgari ücret için ilk rakam geldi! İşte istenilen tutar

Sendikalardan yeni asgari ücret için ilk rakam geldi
Fotoğrafları ortaya çıkmıştı! Soylu, Fatih Özer iddialarına ateş püskürdü

Soylu, Fatih Özer'in ölümü sonrası ortaya atılan iddiaya ateş püskürdü
Yüzlerce PKK'lı terörist SDG'ye geçti, Türkiye teyakkuz ilan etti

Terör örgütü PKK'nın son hamlesi Türkiye'yi teyakkuza geçirdi
Dorgeles Nene'den maça damga vuran hareket

Derbiye damga vuran an
Ehliyet için sağlık raporu almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...

Ehliyet almak isterken hayatının şokunu yaşadı! Meğer 5 yıldır...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.