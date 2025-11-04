En Yaşlı Ironman Kadını: Natalie Grabow'un Azmi

"Harekete devam!"

Bu söz, birkaç hafta önce 80 yaşında Hawaii'deki Ironman Dünya Şampiyonası'nı bitirerek bu başarıya ulaşan en yaşlı kadın olan Natalie Grabow'un hayat mottosu.

BBC Dünya Servisi'nin Newsday programına konuk olan Grabow, "Mücadele etmeyi seviyorum" dedi.

"Zor bir şeyi başardıktan sonra gelen o tatmin hissi, o güven duygusu müthiş. İnsanın özgüvenini inanılmaz artırıyor."

Ironman, dünyanın en zorlu dayanıklılık testlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzun mesafe triatlon yarışı, 3,8 km yüzme, 180 km bisiklet sürme ve bir maraton mesafesi olan 42,2 km'lik koşudan oluşuyor.

Grabow, Hawaii'deki zorlu parkurda yarışan 1.600 katılımcıdan biriydi. Bu parkur, uzun tırmanışları ve güçlü yan rüzgarlarıyla ünlü.

Yarışa katılan 60 kişi yarışı tamamlayamadı.

Bu, Grabow'un 11. Ironman yarışmasıydı. 16 saat 45 dakikalık derecesiyle, yarışın 17 saatlik bitirme süresi sınırının içinde yer aldı.

"Koşu etabında gerçekten çok iyi hissettim, bu da bana moral ve güven verdi. Toplam sürede herhangi bir sorun yaşamayacağımı o anda anladım" dedi.

Geç başlangıç

Eskiden bir yazılım mühendisi olarak çalışan Grabow şimdilerde ABD'nin New Jersey eyaletindeki Mountain Lakes'te yaşayan bir büyükanne.

Koşuya 40'lı yaşlarında başladı, ancak yüzme bilmiyordu.

"Arkadaşlarım triatlona merak sarmıştı ve sürekli bana yakınımızdaki bir kısa triatlona katılmam için ısrar ediyorlardı."

Grabow biraz utanarak arkadaşlarına yüzme bilmediğini itiraf etti ve yarışın o kısmını kızlarından birinin yapmasını istedi.

Yarışta çok eğlendi ve ardından daha fazla etkinliğe katılabilmek için 59 yaşında yüzmeyi öğrendi.

Sakatlık

Grabow, bu yılki Ironman yarışına yaklaşık beş hafta önce bir bisiklet antrenmanı sırasında yaşadığı hamstring (arka uyluk kası) sakatlığıyla girdi.

"Biraz tedavi gördüm. Toplamda beş-altı gün kadar tamamen ara verdim... Bu yüzden bazı önemli antrenmanlarımı kaçırdım, bu beni biraz endişelendirdi. Yarışta da ağrı yaptı… Daha sık durmak zorunda kaldım ve o bölgeyi rahatlatmaya çalıştım."

Bitiş çizgisine yaklaştığında ve seyircilerin coşkulu tezahüratları arasında, bir anda tökezleyip düştü.

BBC'ye verdiği röportaj Grabow, "Bu oldukça şaşırtıcı, biraz da utandırıcı ve beklenmedik bir şeydi, daha önce hiç olmamıştı" dedi ve şöyle devam etti:

"Halı biraz buruşmuştu, yukarı doğru kalkmıştı ve sanırım ayağımı yeterince kaldırmadım… Neyse, kalktım ve yarışı bitirdim."

Grabow'u bitiş çizgisinde 2022'de 78 yaşındayken Ironman'i tamamlayarak o zamana kadar bu başarıya ulaşan en yaşlı kadın unvanını taşıyan Cherie Gruenfeld karşıladı. Gruenfeld sarılarak tebrik etti.

"Onu görmek güzeldi. Yıllardır birbirimize karşı yarışıyoruz. 2022'de rekoru o kırmıştı. O yıl 75-79 yaş kategorisinde dört kişiydik ve iki kişi yarışı tamamlayamadık… O benden önce bitirmişti."

Natalie Grabow yavaşlamaya hiç niyetli değil. Gelecek yılın ilk yarısında iki yarım Ironman yarışına şimdiden kayıt yaptırdı.

Ancak onu asıl motive eden şey büyük ödüller değil.

"Rekabeti seviyorum ama benim için önemli olan günlük antrenman rutini. Eğer bir gün yarışmak istemezsem bile, her zaman aktif olacağım; her sabah kalkıp bir şeyler yapmaya devam edeceğim."

