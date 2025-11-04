Haberler

En Yaşlı Ironman Kadını: Natalie Grabow'un Azmi

En Yaşlı Ironman Kadını: Natalie Grabow'un Azmi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

80 yaşındaki Natalie Grabow, Hawaii'deki Ironman Dünya Şampiyonası'nı bitirerek en yaşlı kadın unvanını kazandı. Zorlu parkurda mücadele eden Grabow, yüzmeyi 59 yaşında öğrenerek koşmaya 40'lı yaşlarında başladı. Yarışı bitirmenin tatmin edici hissine vurgu yaptı.

"Harekete devam!"

Bu söz, birkaç hafta önce 80 yaşında Hawaii'deki Ironman Dünya Şampiyonası'nı bitirerek bu başarıya ulaşan en yaşlı kadın olan Natalie Grabow'un hayat mottosu.

BBC Dünya Servisi'nin Newsday programına konuk olan Grabow, "Mücadele etmeyi seviyorum" dedi.

"Zor bir şeyi başardıktan sonra gelen o tatmin hissi, o güven duygusu müthiş. İnsanın özgüvenini inanılmaz artırıyor."

Ironman, dünyanın en zorlu dayanıklılık testlerinden biri olarak kabul ediliyor. Uzun mesafe triatlon yarışı, 3,8 km yüzme, 180 km bisiklet sürme ve bir maraton mesafesi olan 42,2 km'lik koşudan oluşuyor.

Grabow, Hawaii'deki zorlu parkurda yarışan 1.600 katılımcıdan biriydi. Bu parkur, uzun tırmanışları ve güçlü yan rüzgarlarıyla ünlü.

Yarışa katılan 60 kişi yarışı tamamlayamadı.

Bu, Grabow'un 11. Ironman yarışmasıydı. 16 saat 45 dakikalık derecesiyle, yarışın 17 saatlik bitirme süresi sınırının içinde yer aldı.

"Koşu etabında gerçekten çok iyi hissettim, bu da bana moral ve güven verdi. Toplam sürede herhangi bir sorun yaşamayacağımı o anda anladım" dedi.

Geç başlangıç

Eskiden bir yazılım mühendisi olarak çalışan Grabow şimdilerde ABD'nin New Jersey eyaletindeki Mountain Lakes'te yaşayan bir büyükanne.

Koşuya 40'lı yaşlarında başladı, ancak yüzme bilmiyordu.

"Arkadaşlarım triatlona merak sarmıştı ve sürekli bana yakınımızdaki bir kısa triatlona katılmam için ısrar ediyorlardı."

Grabow biraz utanarak arkadaşlarına yüzme bilmediğini itiraf etti ve yarışın o kısmını kızlarından birinin yapmasını istedi.

Yarışta çok eğlendi ve ardından daha fazla etkinliğe katılabilmek için 59 yaşında yüzmeyi öğrendi.

Sakatlık

Grabow, bu yılki Ironman yarışına yaklaşık beş hafta önce bir bisiklet antrenmanı sırasında yaşadığı hamstring (arka uyluk kası) sakatlığıyla girdi.

"Biraz tedavi gördüm. Toplamda beş-altı gün kadar tamamen ara verdim... Bu yüzden bazı önemli antrenmanlarımı kaçırdım, bu beni biraz endişelendirdi. Yarışta da ağrı yaptı… Daha sık durmak zorunda kaldım ve o bölgeyi rahatlatmaya çalıştım."

Bitiş çizgisine yaklaştığında ve seyircilerin coşkulu tezahüratları arasında, bir anda tökezleyip düştü.

BBC'ye verdiği röportaj Grabow, "Bu oldukça şaşırtıcı, biraz da utandırıcı ve beklenmedik bir şeydi, daha önce hiç olmamıştı" dedi ve şöyle devam etti:

"Halı biraz buruşmuştu, yukarı doğru kalkmıştı ve sanırım ayağımı yeterince kaldırmadım… Neyse, kalktım ve yarışı bitirdim."

Grabow'u bitiş çizgisinde 2022'de 78 yaşındayken Ironman'i tamamlayarak o zamana kadar bu başarıya ulaşan en yaşlı kadın unvanını taşıyan Cherie Gruenfeld karşıladı. Gruenfeld sarılarak tebrik etti.

"Onu görmek güzeldi. Yıllardır birbirimize karşı yarışıyoruz. 2022'de rekoru o kırmıştı. O yıl 75-79 yaş kategorisinde dört kişiydik ve iki kişi yarışı tamamlayamadık… O benden önce bitirmişti."

Natalie Grabow yavaşlamaya hiç niyetli değil. Gelecek yılın ilk yarısında iki yarım Ironman yarışına şimdiden kayıt yaptırdı.

Ancak onu asıl motive eden şey büyük ödüller değil.

"Rekabeti seviyorum ama benim için önemli olan günlük antrenman rutini. Eğer bir gün yarışmak istemezsem bile, her zaman aktif olacağım; her sabah kalkıp bir şeyler yapmaya devam edeceğim."

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisi için yapay zekadan da faydalanıldı.

BBC
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Annesini bıçaklayarak öldürdü

Bir dönemin en ünlü spikerlerindendi! Kan donduran suçtan hapse düştü
Aralarında Fenerbahçe'de var! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna kalacak takımlar açıklandı
Ters kelepçe taktılar! Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı tutuklandı

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın eski yıldızı böyle tutuklandı
Erol Bulut'tan olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var

Maç sonunda olay yaratacak açıklama: Bilgilerimizi sızdıran var
Galatasaray'a Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler

Barış Alper'den kötü haber! Ellerindeki paradan da olabilirler
Kurtulmuş'tan 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dikkat çeken çıkış

"Bazı çakallar köşelerinde durarak bozmaya çalışıyor"
Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor

Tam 12 çocuğu var: Verdiği isimleri duyanlar kulaklarına inanamıyor
Sokakta kovaladığı kadını öldürüp intihar etti! Kan donduran olay kamerada

Kan donduran olay kamerada! Kovaladığı kadını öldürüp intihar etti
Sudan'ı kan gölüne çeviren Ebu Lulu: 2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim

"2 bin kişiyi öldürdüm, daha fazlasını da öldüreceğim"
Konyaspor'da Recep Uçar ile yollar ayrıldı

Süper Lig ekibi, ünlü teknik adamla yollarını ayırdı
Onur Can Korkmaz: Takımımızı bu bataklıktan çıkaracağız

Onur Can Korkmaz: Takımımızı bu bataklıktan çıkaracağız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.