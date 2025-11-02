Emirhan Topçu, Fenerbahçe'ye Karşı İlk Golünü Attı
Beşiktaş'ın savunma oyuncusu Emirhan Topçu, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe'ye karşı 22. dakikada attığı golle bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı. Beşiktaş, maçı 3-2 kaybetmesine rağmen Emirhan'ın golü dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye 3-2 kaybederken, siyah-beyazlıların ikinci golü Emirhan Topçu'dan geldi. Emirhan, 22. dakikada ceza sahası içinde kayarak yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı göndererek skoru 2-0'a getirdi.
25 yaşındaki futbolcu böylece bu sezonki ilk gol sevincini yaşadı.
Bu sezon 8. maçına çıkan Emirhan Topçu, siyah-beyazlı forma altında ise toplamda 2. golünü kaydetti. Topçu, geçtiğimiz sezon da Sivas Spor ağlarını sarsmıştı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel