David Beckham'a şövalye ünvanı verildi

David Beckham'a şövalye ünvanı verildi
Güncelleme:
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye (Sir) unvanı aldı. 3. Charles'ın doğum günü onur listesinde ismi yer alan Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle bu unvanı aldı.

  • David Beckham, İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesinde şövalye (Sir) ünvanı aldı.
  • David Beckham, kariyerinde Manchester United ve Real Madrid'de oynayarak 19 kupa kazandı.
  • David Beckham, İngiltere Milli Takımı'nda 115 kez forma giydi ve 2000-2006 yılları arasında takım kaptanlığı yaptı.

İngiltere Kralı 3. Charles'ın doğum günü onur listesine adı yazılan 50 yaşındaki Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle şövalye (Sir) ilan edildi.

"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"

Beckham, yaptığı açıklamada, "Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 19 kupa kazanan Manchester United ve Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu, 115 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın 2000-2006 yılları arasında kaptanlığını yaptı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
Haberler.com
