David Beckham'a şövalye ünvanı verildi
Eski İngiliz futbolcu David Beckham, futbola ve İngiliz toplumuna yaptığı hizmetlerden dolayı şövalye (Sir) unvanı aldı. 3. Charles'ın doğum günü onur listesinde ismi yer alan Beckham, Windsor Kalesi'nde düzenlenen törenle bu unvanı aldı.
"ÜLKEMİ ÇOK SEVİYORUM"
Beckham, yaptığı açıklamada, "Daha fazla gurur duyamazdım. İnsanlar benim ne kadar vatansever olduğumu biliyor, ülkemi çok seviyorum. Monarşinin ailem için ne kadar önemli olduğunu hep söylemişimdir. Dünyayı dolaşma şansına sahip oldum ve tüm insanlar benimle monarşimiz hakkında konuşmak istiyor. Bu beni gururlandırıyor." ifadelerini kullandı.
Kariyeri boyunca 19 kupa kazanan Manchester United ve Real Madrid'in eski orta saha oyuncusu, 115 kez formasını giydiği İngiltere Milli Takımı'nın 2000-2006 yılları arasında kaptanlığını yaptı.