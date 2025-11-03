Haberler

Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük 11. Haftada Gol Atamadı

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor'dan Augusto'nun ve Fatih Karagümrük'den Berkay'ın kaçırdığı önemli fırsatlar dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan Qazım Laçi'nin sol tarafa gönderdiği pasında Augusto topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleye giden topa Jurecka dokunurken, filelere giden meşin yuvarlak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

17. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında sol kanattan David Fofana'nın pasında kaleyi doğrudan gören alanda topla buluşan Berkay'ın ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top dışarı gitti.

45+1. dakikada ceza sahasının içerisinde Augusto'nun sağ kanada çıkardığı pasında topa bekletmeden vuruşunu yapan Rak-Sakyi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp

Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Atilla Mosci, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Loide Augusto, Muhamed Buljubasic, Rak-Sakyi, Vaclav Jurecka

Yedekler: Erdem Canpolat, Husniddin Alikulov, Valentin Mihaila, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut

Teknik Direktör: İlhan Palut

Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Çınar, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berkay Özcan, Serginho, David Fofana

Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Nikolaz Ugrekhelidze, Muhammet Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Joao Camacho, Barış Kalaycı, Andre Gray

Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz

Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor), Atakan Çankaya, Marius Doh (Fatih Karagümrük) - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
