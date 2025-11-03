Çaykur Rizespor ve Fatih Karagümrük 11. Haftada Gol Atamadı
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaştı. İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. Çaykur Rizespor'dan Augusto'nun ve Fatih Karagümrük'den Berkay'ın kaçırdığı önemli fırsatlar dikkat çekti.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada gelişen Çaykur Rizespor atağında sağ kanattan Qazım Laçi'nin sol tarafa gönderdiği pasında Augusto topla buluştu. Bu oyuncunun şutunda kaleye giden topa Jurecka dokunurken, filelere giden meşin yuvarlak ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.
17. dakikada gelişen Fatih Karagümrük atağında sol kanattan David Fofana'nın pasında kaleyi doğrudan gören alanda topla buluşan Berkay'ın ceza sahasının dışından gerçekleştirdiği vuruşunda top dışarı gitti.
45+1. dakikada ceza sahasının içerisinde Augusto'nun sağ kanada çıkardığı pasında topa bekletmeden vuruşunu yapan Rak-Sakyi'nin şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
Hakemler: Ömer Tolga Güldibi, Suat Güz, Ali Alp
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Muhammet Taha Şahin, Samet Akaydın, Atilla Mosci, Casper Hojer, Qazim Laçi, Giannis Papanikolaou, Loide Augusto, Muhamed Buljubasic, Rak-Sakyi, Vaclav Jurecka
Yedekler: Erdem Canpolat, Husniddin Alikulov, Valentin Mihaila, Ali Sowe, Taylan Antalyalı, Modibo Sagnan, Mithat Pala, Furkan Orak, Altin Zeqiri, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Çınar, Enzo Roco, Jure Balkovec, Marius Doh, Matias Kranevitter, Sam Larsson, Berkay Özcan, Serginho, David Fofana
Yedekler: Furkan Bekleviç, Daniel Johnson, Ahmet Sivri, Nikolaz Ugrekhelidze, Muhammet Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp, Joao Camacho, Barış Kalaycı, Andre Gray
Teknik Direktör: Onur Can Korkmaz
Sarı kartlar: Giannis Papanikolaou, Rak-Sakyi (Çaykur Rizespor), Atakan Çankaya, Marius Doh (Fatih Karagümrük) - RİZE