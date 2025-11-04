Haberler

Çaykur Rizespor, Gaziantep FK Maçına Hazırlanıyor

Çaykur Rizespor, 8 Kasım Cumartesi günü Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda öncelikle salon çalışması yapıldı, ardından sahada çift kale maç gerçekleştirildi.

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 8 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Yeşil-mavili ekip, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk etabını salonda yaptı.

Sahada devam eden çalışma 5'e 2 pas çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Karadeniz ekibi, maçın hazırlıklarına perşembe günü devam edecek.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Spor
