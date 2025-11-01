Haberler

Beşiktaş Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti

Beşiktaş Eski Futbolcusu Hikmet Çapanoğlu Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Beşiktaş U17 Akademi Teknik Sorumlusu Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 49 yaşında yaşamını yitirdi. Kulüpten yapılan açıklamada, Çapanoğlu'nun hizmetleri saygıyla hatırlanacak denildi.

Beşiktaş eski futbolcusu U17 Akademi Teknik Sorumlusu ve Hikmet Çapanoğlu, geçirdiği kalp krizi sonucu 49 yaşında hayatını kaybetti.

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden Çapanoğlu'nun vefatına ilişkin yapılan açıklamada, "U17 Akademi Takımımızın Teknik Sorumlusu ve eski futbolcularımızdan Hikmet Çapanoğlu'nun kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kulübümüze hizmetlerini her daim saygıyla hatırlayacağımız Hikmet Çapanoğlu'na Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
