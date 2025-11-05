Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Çakır'dan, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyaret

ATAKAŞ Hatayspor Kulüp Başkanı Ethem Çakır, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede, TFF 1'inci Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, A Milli Takım ve Süper Lig'den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mecnun Otyakmaz ile Kulüp Saymanı Mustafa Sıraç da yer aldı. Ziyaretin sonunda TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Atakaş Hatayspor'un bulunduğu mevcut durumdan dolayı desteklerini bildirdi.

Hacıosmanoğlu, Çakır'a A Milli Takım forması hediye ederken, Başkan Ethem Çakır da TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na Atakaş Hatayspor forması takdim etti. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aralık ayında gerçekleştireceği Hatay ziyareti öncesinde, TFF Başkanı ile FIFA Başkanı arasında yapılması planlanan temaslarda, Hatayspor'a yönelik destek mesajlarının gündeme alınacağı ifade edildi.