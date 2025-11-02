Haberler

Amasyaspor, 1926 Bulancakspor'a 1-0 Mağlup Oldu

Güncelleme:
TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Amasyaspor, sahasında 1926 Bulancakspor'a 1-0'lık skorla yenildi. Maçta tek gol, 21. dakikada Abdullah Yıldızer'den geldi.

TFF 3. Lig 3. Grup 9. haftasında Amasya Spor sahasında karşılaştığı 1926 Bulancakspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

Stat: 12 Haziran

Hakemler: Kemal Dizdar, Yunus Bozkurt, Ahmet Karaatay

Amasyaspor: Onur Alp Sarman, Burak Can Alakuş (İsmail Türkoğlu dk. 83), Mehmet Albayrak, Kerem Hayta, Fatih Ergen, Onur Kalay (Arda Keser dk. 70), Tamer Aşık, Ömer Faruk Ermeç, Burak Özbakır (Cenk Kuşku dk. 70), Ali İhsan Keskin, Polat Abay (Yusuf Bozkurt dk. 46)

1926 Bulancakspor: Umut Kaya, Ataberk Gök, Mertkan Cengiz (Tarık Tuğyan dk. 67), Hakan Kuş, Mustafa Yılmaz (Yakup Ekinci dk. 90), Hamit Bayraktar, Soner Özdemir (Seymen Yağmur dk. 80), Görkem Akdere, Enes Filiz, Abdullah Yıldızer (Serhat Emirler dk. 90), Selman Faruk Dibek

Gol: Abdullah Yıldızer (dk. 21) (1926 Bulancakspor)

Sarı kartlar: Ömer Faruk Ermeç, Fatih Ergen, Mehmet Albayrak, Tamer Aşık (Amasyaspor), Görkem Akdere, Umut Kaya (1926 Bulancakspor) - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
