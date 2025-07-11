Alperen Şengün’ün Eğlenceli Düğün Anı Sosyal Medyada Viral Oldu

Alperen Şengün’ün Eğlenceli Düğün Anı Sosyal Medyada Viral Oldu
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NBA yıldızı Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'daki düğününde gelinin çiçeğini atma anında yaptığı esprili blok hareketi ile dikkat çekti. Bu renkli an, hem düğün salonunda kahkahalara neden oldu hem de sosyal medyada hızla yayıldı.

NBA yıldızı Alperen Şengün, ağabeyi Alican Şengün'ün Giresun'daki düğün törenine katıldı. Yıldız basketbolcu, törende gelinin çiçeği atma anında yaptığı esprili "blok" hareketiyle hem salonda hem de sosyal medyada büyük ilgi topladı.

Alperen'in bu renkli müdahalesi kısa sürede sosyal medyada viral olurken, düğün salonunda da davetlilerin kahkahalarına neden oldu. Görüntüler, kullanıcılar tarafından defalarca paylaşılarak sosyal medyada gündemin ilk sırasına yerleşti. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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