Abdülkerim Bardakcı, Galatasaray'da 100. Maçını Oynadı

Güncelleme:
Galatasaray'ın savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada sarı-kırmızılı formayla Trendyol Süper Lig'deki 100. maçını gerçekleştirdi. 4. sezonunu geçiren Bardakcı, ligde 3 şampiyonluk, Avrupa kupalarında 27 maç, TFF Süper Kupa'da 2 maç oynadı.

Aslan'da 4. sezonunu geçiren 31 yaşındaki futbolcu, Süper Lig'de 100, Avrupa kupalarında 27, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 ve TFF Süper Kupa'da da 2 kez forma giydi. Abdülkerim Bardakcı söz konusu mücadelelerde 15 defa da gol sevinci yaşadı.

Bardakcı, Galatasaray formasıyla Süper Lig'de 3 şampiyonluk yaşarken, 1'er kez de TFF Süper Kupa ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

Abdülkerim Bardakcı ayrıca sarı-kırmızılıların kaptanları arasında yer alıyor. - İSTANBUL

