SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe
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SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu FenerbahçeGürkan DURAL BURSA (DHA) - Türk atletizminin zirve organizasyonu Turkcell Süper Lig, Bursa'daki finalle sonuçlandı.

29.08.2020 23:17 | Son Güncelleme: 29.08.2020 23:27

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

Gürkan DURAL BURSA (DHA) - Türk atletizminin zirve organizasyonu Turkcell Süper Lig, Bursa'daki finalle sonuçlandı.

Fenerbahçe, 11 yıl aradan sonra iki şampiyonluk birden kazanırken, ENKA iki ikincilik kazandı. Kürsüyü kadınlarda Beşiktaş, erkeklerde ise ilk kez bu sevinci yaşayan İstanbul BBSK tamamladı.

Bursa'daki Turkcell Süper Lig 2020 finali kaliteli yarışmalarla sona ererken, Fenerbahçe erkekler ve kadınlarda sezonu zirvede noktalamayı başardı. Sarı lacivertliler, erkeklerde 291, kadınlarda ise 296 puan toplayıp zirveye yerleşti.

Kadınlar Ligi'nin şampiyonluğu son yarışta belirlenirken, 4×400 yarışında takımın son koşucusu olarak piste çıkan kaptan Emel Şanlı Kırçın'ın çizgiyi ilk sırada geçmesiyle birlikte sarı-lacivertli takım çok büyük bir sevinç yaşadı. ENKA, yıllardır büyük mücadele içine giriştiği Fenerbahçe'nin bu kez sadece iki puan arkasında kaldı ve lig ikinciliğiyle yetindi.

Fenerbahçe, erkeklerde ise ikinci gün yapılan 10 yarışmanın 6'sını kazanarak, ezeli rakibi ENKA ile arasındaki puan farkını 16'ya kadar çıkardı.

Yarışmaların bitiminde şampiyonluk kupasını Spor Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya ve TAF Başkanı Fatih Çintimar takdim etti. Sarı lacivertli takımın atletleri, şampiyonluk sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının müzesine erkeklerde 21'inci, kadınlarda ise 11'inci lig kupasını taşıdılar.

Ligde ikincilikleri alan ENKA'yı takip eden takımlar ise kadınlarda Beşiktaş, erkeklerde İstanbul BBSK oldu. Kadınlar liginin gediklilerinden Beşiktaş, başından beri üçüncü sırada götürdüğü ligde bir kez daha kürsüye çıkarken, pist takımının henüz üç yıllık mazisine karşın Süper Lig'de Galatasaray'ı geçip üçüncü olan İstanbul BBSK da önemli bir başarı gösterdi.

Süper Lig yarışmaları sonunda erkeklerde TSK Gücü ile son kademeden çekilen Kocaeli BŞB Kağıtspor, kadınlarda ise Tokat Anadolu Gençlik ve Seyhan Belediyespor ligden düşen takımlar oldular. Süper Lig'de ilk sezonunu geçiren Momentum Spor ise bir puanla ligde kalmayı başardı.

Ligin ikinci gününde iki de Türkiye rekoru yenilendi. Erkekler 100 metrede Umut Uysal, 10.43 ile Aykut Ay'a ait Türkiye U20 rekorunu kırarken, sırıkla atlamada da Ersu Şaşma'dan 5.52 ile yeni U23 rekoru geldi.

SPOR Turkcell Atletizm Süper Ligi'nin şampiyonu Fenerbahçe

Kaynak: DHA

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