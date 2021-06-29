Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanlığına Arif Gözoğlu getirildi
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Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanlığına Arif Gözoğlu getirildi

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanlığına Arif Gözoğlu getirildi
Anadolu Ajansı / Servet Tümer - Haberler | Güncel

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanlığına Arif Gözoğlu seçildi.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanlığına Arif Gözoğlu seçildi.

Derneğin 4. olağan genel kurulu, Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirildi.

İki listenin yarıştığı kongrede, 60 üyeden 35'inin oyunu alan Arif Gözoğlu'nun yönetimi göreve getirildi. Diğer aday Bilgehan Bakırcıoğlu ise 15 oy aldı.

Gözoğlu, yaptığı konuşmada, hedeflerinin çıtayı bir tık yukarıya çıkarmak olduğunu söyledi.

Türkiye ve Antalya için güzel işlere imza atmak istediklerini anlatan Gözoğlu, sadece futbol alanında değil, tüm branşlara yönelik çalışmalar yapacaklarını kaydetti.

Gözoğlu başkanlığındaki yönetimde, Nida Kiraz, İlengiz Gürel, Uğur Bıçakçı, Kenan Kurteş, Mustafa Ergun, Kemal Canfedai, Seçil Hamarat, Yavuz Bakar yer aldı.

Spor Turizmi Birliği Derneği Başkanlığına Arif Gözoğlu getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer

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