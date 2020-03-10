SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi
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SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldiTaha AYHAN / MALATYA, (DHA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

10.03.2020 16:29 | Son Güncelleme: 10.03.2020 16:34
SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA) - Elazığ'da 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 Mart'a ertelenen Süper Lig'in 19'uncu hafta maçında, BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor, Malatya'ya geldi.

Trabzon'dan saat 14.30'da kalkan uçakla 15.30'da Malatya Havalimanı'na inen bordo-mavili kafileyi, taraftarlar karşıladı. Özellikle Ndiaye'ye ilgi gösteren taraftarlar, futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi, üzerlerindeki Trabzonspor formalarını oyunculara imzalattı. Taraftarlar ayrıca teknik direktör Hüseyin Çimşir'e çiçek verdi.

Havalimanından takım otobüsüyle ayrılan Trabzonspor kafilesi, mücadele öncesi kamp yapacağı otele geçti.

BtcTurk Yeni Malatyaspor - Trabzonspor karşılaşması, yarın saat 20.00'de Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu
SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

Kaynak: DHA

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SPOR Trabzonspor kafilesi Malatya'ya geldi

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