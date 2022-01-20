Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, kadrosunu Manisa FK'dan Kubilay Aktaş ile güçlendirdi
Kırmızılı lacivertli takımın kamp merkezinde teknik direktör Hüseyin Eroğlu ve İdari Direktör Barış Ertosun'un katıldığı imza töreninde 27 yaşındaki oyuncu ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandı.
ALTINORDU, ORDU (Bültenler) - KUBİLAY AKTAŞ: KISA VADEDE LİGİN ALT SIRALARINDAN KURTULMAK İSTİYORUZ
Gerçekleşen imza töreninin ardından A Takımla birlikte ilk çalışmana çıkan Kubilay Aktaş, Altınordu TV'ye açıklamalarda bulundu. Altınordu forması altında başarılı olmak istediğini kaydeden tecrübeli oyuncu, "Altınordu'yu Türkiye'de herkes biliyor. Kendini ispat etmiş bir kulüp. Burada genç arkadaşlarla birlikte mücadele edeceğiz. Biz de onlara kendi tecrübelerimizi aktaracağız. Onlara ağabeylik yapmak güzel bir şey" dedi.
İlk hedefinin Altınordu forması altında fazla süre almak olduğunu ifade eden Kubilay Aktaş, "Şu anda lig sıralamasında istediğimiz yerde değiliz. Altınordu'nun potansiyeli var. Kısa vadede istediğimiz sonuçları alıp ligin alt sıralarından kurtulmak istiyoruz" dedi.