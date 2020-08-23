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SPOR TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günü

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günüMehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Zeki Baykan, son yolculuğuna uğurlandı.

23.08.2020 16:41 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:46

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybeden babası Zeki Baykan, son yolculuğuna uğurlandı.

TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Zeki Baykan'ın cenazesi bugün Konya merkez Meram ilçesi Hacı Fettah Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından, toprağa verildi. Törene Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan, ailesi ve yakınları katıldı.

FEDERASYONDAN TAZİYE MESAJI

TFF, internet sitesinden Zeki Baykan için taziye mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Federasyonumuz Başkan Vekillerinden Sayın Mehmet Baykan'ın babası Zeki Baykan'ın geçirdiği kalp krizi sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Merhum Zeki Baykan'ın cenazesi bugün öğleyin kılınan cenaze namazının ardından Meram Hacı Fettah Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Merhum Zeki Baykan'a Allah'tan rahmet; Başkan Vekilimiz Sayın Mehmet Baykan, ailesi, tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

SPOR TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan'ın acı günü

Kaynak: DHA

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