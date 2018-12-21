Spor Spikeri Arıkan, Cizreli Gençlerle Buluştu

TRT Spor spikeri Erdoğan Arıkan, Cizre Belediyesi tarafından organize edilen söyleşi programında gençler ve sporseverlerle bir araya geldi.



Cizre Belediyesince Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonunda düzenlenen "Sporun hayatımızdaki önemi" adlı söyleşiye katılan Arıkan ile Beşiktaş Spor Kulübü Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Burhan Topuz, spor ile ilgili deneyimlerini paylaştı.

Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Faik Arıcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerden yararlanmaları için çalıştıklarını söyledi.

Bu tür etkinliklerle ilçenin tanıtımına katkı sunduklarını belirten Kaymakam Arıcan, şöyle konuştu:

"Artık geçmiş dönemleri hafızalarımızdan atmaya çalışıyoruz. İki sene önceki Cizre nasıl, şimdiki Cizre nasıl? Huzur ve Güven ortamı içerisinde artık spor adamlarını ilçemizde misafir ediyor ve gençlerimizle buluşturuyoruz. Bundan sonra da sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlere devam edeceğiz."

Arıkan ise, ilçede gençlerle sohbet etme ve deneyimini paylaşma fırsatı bulduğunu belirtti.

Arıkan, "Burada yapılanları ve gelişmeleri görünce insan seviniyor. Gençlerimize deneyimlerimizden ufak bir katkı sunduysak buradan çok mutlu ayrılacağımı söyleyebilirim. Bu anlamda da buraya gelmek çok farklı ve güzel bir seyahat oldu benim için." diye konuştu.

Beşiktaş Spor Kulübü Taraftarlar ve Dernekler Sorumlusu Topuz da, Beşiktaş Spor Kulübü olarak bölge halkı ve çocuklarının yanında olacaklarını ifade etti.

Kaynak: AA