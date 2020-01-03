Spor şampiyon cimnastikçi ayşe begüm yuvaya döndü

03.01.2020 13:44 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:44

Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm yuvaya döndü

Barış GEZİCİ/ AKHİSAR, (DHA) - Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 2016 yılında 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, doğup büyüdüğü Akhisar'da, Akhisar Belediyespor bünyesine katıldı.

Yıllardır antrenmanlarını Manisa'da yapıp Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kariyerini sürdüren Ayşe Begüm Onbaşı ve arkadaşları, artık kulüp bazında ailesinin yaşadığı Akhisar adına müsabakalara katılacak. Cimnastikte genç yaşında elde ettiği başarılarla adını duyuran Ayşe Begüm Onbaşı, takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık ve milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin'in Akhisar Belediyespor'a katılması nedeniyle düzenlenen imza töreninde Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kulüp Başkanı Alper Ayan da hazır bulundu.

AYŞE BEGÜM ONBAŞI: TEKRAR AKHİSAR'A DÖNMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM

Memleketinin spor kulübüne katılmaktan dolayı büyük bir mutluluk yaşadığını dile getiren Ayşe Begüm Onbaşı, "Akhisar'da doğdum. Spor hayatıma Akhisar'da başladım. Daha sonra Manisa ile bir ilişki içerisinde spor hayatım devam etti. Tekrar Akhisar'a dönmenin mutluluğunu yaşıyorum. Önümüzdeki süreçte Akhisar ve ülkemiz için elimizden gelen en iyi mücadeleyi vereceğiz. Başarmak istiyoruz. Bu yüzden oldukça disiplinli bir şekilde çalışıyoruz. Bomba gibiyiz. Hedefimiz dünya şampiyonluğu. Bu sefer tek kategori değil, 3 kategoride de elimizden gelenin en iyisini yapacak ve ülkemizi gururlandıracağız" dedi.

Milli sporculardan Erkut Ergün de "Kazanacağımız başarılarla herkesi mutlu etmek istiyoruz. Bu yüzden daha çok çalışacağız" şeklinde konuştu.

BESİM DUTLULU: ŞAMPİYON ARTIK EVİNE DÖNDÜ

17 yaşında aerobik cimnastik tek kadınlar dalında dünya şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı'yı yıllardır takip ettiklerini ve başarılarıyla gururlandıklarını söyleyen Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise "Ayşe Begüm, Akhisar'ın ve Türkiye'nin gururu olan bir sporcumuz. Onun tekrar yuvasına dönmesi ve Akhisar Belediyespor sporcusu olması bizleri çok mutlu etti. Bundan sonraki spor yaşamında da başarılarını sürdüreceğine yürekten inanıyoruz. Ayşe Begüm'ü yıllardır takip ediyor ve başarıları ile gururlanıyorduk. Şampiyon artık evine döndü. İnşallah bundan sonra da Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonluklarına birlikte sevineceğiz" diye konuştu.

Kaynak: DHA