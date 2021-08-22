Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek

Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine yapılan spor salonundaki eksikliklerin giderilerek önümüzdeki günlerde hizmete gireceği kaydedildi.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesine yapılan spor salonundaki eksikliklerin giderilerek önümüzdeki günlerde hizmete gireceği kaydedildi.

İscehisar Kaymakamı Uğur Kapar, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ile beraber İscehisar Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan Kocatepe Parkı Spor Salonu'nda incelemelerde bulundu. Esentepe Mahallesi'nde 2 bin 500 metrekarelik kapalı alana yapılan 450 kişi kapasiteli spor salonunun bölümlerinde incelemelerde bulunan Kaymakamımız Kapar ve Dereci yapılan çalışmalar hakkında İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Alparslan Öztürk'ten bilgiler aldı. - AFYONKARAHİSAR

Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
MARDİN'İN TEK KADIN DÖNER USTASI AİLEME KATKI OLSUN DİYE TEZGAH BAŞINA GEÇTİM
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Meral Akşener Eşref Gani Ahmedzai Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Cimilli İbo Düm Tek Tek Bülent Ersoy
Spor Marcao Mert Günok Burak Elmas Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Spor salonu ilerleyen günlerde hizmete girecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.8.2021 13:29:41. #1.14#

title