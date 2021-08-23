SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu
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SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün olduDeniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA) - 38 başpehlivanın mücadele ettiği Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu.

SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu

Deniz TOKAT/ DENİZLİ, (DHA) - 38 başpehlivanın mücadele ettiği Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde Ali Gürbüz altın kemerin sahibi oldu.

Yarı final eşleşmelerinde İsmail Balaban ile Mustafa Batu, Ali Gürbüz ile Cengizhan Şimşek karşı karşıya geldi. Yarı final müsabakalarının sonunda İsmail Balaban ve Ali Gürbüz, finale yükseldi. Balaban ve Gürbüz'ün er meydanındaki güreşi, seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. Kıyasıya mücadelede kazanan Ali Gürbüz oldu. Altın kemeri almaya hak kazanan Gürbüz, galibiyetinin ardından sevinç yaşadı, tebrikleri kabul etti.

Güreşlerin sona ermesinin ardından düzenlenen ödül töreninde Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim başpehlivan Gürbüz'e altın kemerini takdim etti.

SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu
SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu
SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu
SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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SPOR Pamukkale Yağlı Güreşleri'nde altın kemer Ali Gürbüz'ün oldu - Haberler
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