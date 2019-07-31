SPOR Ömer Onan Kulüp Mali Denetim ve Lisans Talimatı ekonomik açıdan gerekliydi

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan, 2019-2020 Basketbol Süper Ligi kura çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yeni sezonun tüm kulüplere hayırlı olmasını dileyen Onan, ligin değerini koruyabilmek için kulüplere mali kriterler getirilmesi gerektiğini ve bu doğrultuda kulüp mali denetim ve lisans talimatını yürürlüğe koyduklarını belirtti.

Ligin değerini koruyabilmek için kulüplere mali kriterler getirdiklerini ve rakamsal olarak en çok gelir getiren iki ligden biri olduklarını ifade eden Onan, "Kulüp mali denetim ve lisans talimatını kulüplerle birlikte anlaşarak getirdik, geldiğimiz ilk sene de bunu yapacağımızı söylemiştik. Ligin kalıcı olması, değerini koruyabilmesi için çok önemliydi. Şu anda rakamsal olarak en çok gelir getiren iki lig İspanya ve Türkiye ligi. Her sene Avrupa'nın en iyi oyuncuları ülkemize geliyor. Bu ligin değerini korumamız lazım. Bu yüzden de mali kriterlerin olması gerekiyordu. Kulüplerle birlikte oturduk, bütün sezon çalışmalar sürdü. Bu sene deneme olarak başlıyoruz, önümüzdeki seneden itibaren de bunun takipçisi olacağız. Herkes bütçesini söyleyecek, neye ne kadar yatırdığını söyleyecek, zaten bu konuda detaylı bir açıklama da yapacağız. Bu bir model. İnşallah Kadınlar Süper Ligi'ne ve diğer alt liglere de yapısına göre bu kriterleri uygulamak istiyoruz. Son 2 yılda bunu tecrübe ettik, kadın ve erkeklerde alt liglerden çıkan takımların sıkıntı yaşadığını gördük. Özellikle alt liglerden gelen takımların hangi bütçelerle nasıl mücadele edeceklerini bilmiyorlar. Transfer döneminde yıldız isimler ülkemize geldi, çok güzel bir lig olacağını düşünüyorum. 11 takımımız Avrupa'da mücadele edecek, onların bu mücadelesi hem ülke basketboluna hem de kendi kulüplerine değer katacaktır. Önümüzde çok zor fikstür var. Lig, Avrupa, milli takımın Olimpiyat Elemeleri. Burada en kolay oyuncuların işi. Oyuncuların önüne program gelir ve ona göre devam ederler ancak antrenörler, kulüp yöneticileri ve federasyon bu süreçte sıkıntı çekeceğiz. Herkese hayırlı olmasını diliyorum, umarım güzel, çekişmeli ve centilmence geçecek bir sezon olur" açıklamasında bulundu.

Kaynak: DHA