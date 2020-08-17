SPOR Omar Elabdellaoui Başlamak için sabırsızım
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SPOR Omar Elabdellaoui Başlamak için sabırsızım

Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni ile birlikte kendisini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'a bağlayan imzayı attı.

17.08.2020 19:01 | Son Güncelleme: 17.08.2020 19:05

SPOR Omar Elabdellaoui Başlamak için sabırsızım

- Galatasaray'ın yeni transferi Omar Elabdellaoui, Türk Telekom Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza töreni ile birlikte kendisini 2022-2023 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'a bağlayan imzayı attı. İmza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Fas asıllı Norveçli futbolcu, Galatasaray ailesine katılmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Buraya geldiğimden dolayı çok mutlu ve gururluyum diyen Elabdellaoui, Başkanımıza beni buraya kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Başlamak için sabırsızım ve bu mücadelede yer almak istiyorum ifadelerini kullandı.

Omar Elabdellaoui için düzenlenen imza törenine katılan başkan Mustafa Cengiz de Elabdellaoui'nin değerli bir futbolcu olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı Omar, Norveç'te doğdu ve büyüdü. Kendisi Norveç Milli Takımı'nda ve Olimpiakos'ta kaptanlık yapmış çok değerli bir futbolcu. Galatasaray'a uzun yıllar hizmet vereceğine ve Galatasaray'da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu transferin hem camiamıza hem futbol takımımıza hayırlı olmasını diliyorum. Scout ekibimizi ve teknik ekibimizi Omar gibi bir futbolcuyu kazandırdıkları için tebrik ediyorum. Hoş geldin.

SPOR Omar Elabdellaoui Başlamak için sabırsızım

Kaynak: DHA

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