SPOR Kayserispor, İstanbul'a geldi Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.

SPOR Kayserispor, İstanbul'a geldi

İlkay DİKİCİ - Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın saat 21.00'de deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı maç için İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de yarın Fenerbahçeyle karşılaşacak olan Kayserispor, Pegasus Havayolları'nın PC4801 sefer sayılı uçuşuyla saat 18.30 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na indi. Sarı kırmızılı kafilenin koronavirüs tedbirleri kapsamında maske taktıkları görüldü. Polis eskortluğunda kulüp otobüsüyle Sabiha Gökçen'den ayrılan kafile kalacakları otele doğru hareket etti.

Kayseri temsilcisinin Fenerbahçe maçı kafilesinde kulüp başkanı Berna Gözbaşı, yöneticiler Mustafa Tokgöz, Süleyman Akın, İsa Gün ve teknik heyet ile futbolcular Lung, Zoran, Sapunaru, Diego, Emre Taşdemir, Djedje, Hasan Hüseyin, Situm, Mensah, Mesanovic, Kravets, İsmail Çipe, Ben Rienstra, Yasir Subaşı, Mert Kula, Aksel Aktaş, Ziya Alkurt, Enver Cenk, Emre Demir, Oğuzhan Çapar, Hakan Arıkan olmak üzere toplam 21 oyuncu yer aldı.

Kaynak: DHA