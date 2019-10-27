27.10.2019 22:04

SPOR Jeremain Lens Çok önemli bir zaferdi

Maç maç bakmamız gerekiyor

Serhan TÜRK - Olgucan KALKAN - Jeremain Lens, çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyledi ve 3 puana ihtiyacımız vardı dedi.

Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 1-0 yendiği maçın ardından siyah beyazlı futbolcu Jeremain Lens, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Çok önemli bir zafer elde ettiklerini söyleyen Lens, Sadece Galatasaray'a karşı olduğu için değil, 3 puana ihtiyacımız vardı. Birçok maçı kaybettik, birçok maçta berabere kaldık. Ligde kalmak ve şampiyon olma şansınızı sürdürmek için kazanmanız gerekiyor. Bu maçlardan bir tanesi Galatasaray'dı ve bu çok büyük bir maçtı. Kazandığımız için çok mutluyuz ifadelerini kullandı.

Ligin gidişatıyla ilgili gelen soruya yanıt veren Lens, Maç maç bakmamız gerekiyor. Her maçı kazanmak istiyoruz, denememiz gereken şey bu diye konuştu.

Kaynak: DHA