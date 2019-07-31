SPOR Giray Bulak: Daha iyi bir Boluspor için çok çalışıyoruz

Giray Bulak: Daha iyi bir Boluspor için çok çalışıyoruz

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)- Boluspor Teknik Direktörü Giray Bulak, daha iyi bir takım ortaya çıkarmak için çok çalıştıklarını söyledi.

TFF 1'inci Lig takımlarından Boluspor'un teknik direktörü Giray Bulak, haftalık basın toplantısında sezon hazırlıkları ve transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Giray Bulak, daha iyi bir Boluspor için çalıştıklarını belirterek, "Zaman içerisinde aramıza katılan arkadaşlarımız var. Aramızdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Onlara da başarılar diliyorum. Gelenlere 'hoş geldin' diyorum. Daha iyi bir Boluspor meydana çıkarabilmek için çok çalışıyoruz. Ama bunun biraz geç olması, transferlerin aralıklı olması bizi sıkıntıya sokmasın. Sonuçta bu ligde birçok takımın çok sayıda oyuncusunun olduğunu biliyoruz. Onların ayrılacaklarını da biliyoruz. Dolayısıyla kimlerle temas halinde olduğumuzu da biliyoruz. Onları zaman içerisinde aramıza katarak kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Transfer ihtiyacımız var. Epey oyuncu ayrıldı aramızdan. Hem onların yerini doldurabilmek hem daha iyisini yapabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz" diye konuştu.

"YENİ OYUNCU ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Giray Bulak, Türk futboluna yeni futbolcular kazandırılması gerektiğini de dile getirerek, "Yeni oyuncu çıkarmamız lazım, havuza yeni oyuncu atmamız gerekiyor" dedi.

Kaynak: DHA