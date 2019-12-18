Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.
18.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:15
Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması
TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.
Kaynak: AA