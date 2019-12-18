Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"
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Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"

Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.

18.12.2019 19:09 | Son Güncelleme: 18.12.2019 19:15
Spor Genel Müdürü Baykan:

Genel Müdürü 'ın konuşması

TASKK Başkanı 'in konuşması İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek"
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