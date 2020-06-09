SPOR Galatasaraylı taraftarların fotoğrafları tribündeki yerini aldı
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SPOR Galatasaraylı taraftarların fotoğrafları tribündeki yerini aldı

SPOR Galatasaraylı taraftarların fotoğrafları tribündeki yerini aldıVIDEO YOKKaan ÜLKER - Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) -Galatasaray'ın iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine taraftarların ilgisi yoğun oldu.

09.06.2020 17:54 | Son Güncelleme: 09.06.2020 18:45

SPOR Galatasaraylı taraftarların fotoğrafları tribündeki yerini aldı

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Kaan ÜLKER - Serhan TÜRK İSTANBUL, (DHA) -

Galatasaray'ın iç sahada oynayacağı maçlar için başlattığı karton taraftarlar projesine taraftarların ilgisi yoğun oldu.

Sensiz Olmaz Galatasaray sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında iç sahada oynanacak olan karşılaşmalarda tribünlerde taraftarların fotoğrafları yer alacak. Kampanyaya dahil olan futbolseverlerin fotoğrafları, Türk Telekom Stadyumu'ndaki tribünlere yerleştirilmeye başlandı. Devam eden kampanyada, kombine sahipleri 123 TL, diğer taraftarlar için 149 TL ödeyerek tribündeki yerlerini alacak. Öte yandan 1905 sağlık çalışanının fotoğraflarının da ücretsiz olarak tribünde olacağı açıklanmıştı.

SPOR Galatasaraylı taraftarların fotoğrafları tribündeki yerini aldı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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