Spor Galatasaray Yönetimi Var Kayıtlarını İstedi

Spor Galatasaray yönetimi VAR kayıtlarını istedi

Serhan TÜRK İSTANBUL (DHA) - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, ikinci başkan Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcısı Yusuf Günay, bugün saat 15.30'da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Beylerbeyi'ndeki ofisinde Merkez Hakem Kurulu Başkanı (MHK) Sabri Çelik, başkan vekili Mustafa Çulcu ve yönetim kurulu üyesi Muhittin Boşat ile görüştü.

Yaklaşık 40 dakikalık görüşmenin ardından başkan Mustafa Cengiz, Konuyla ilgili sonra açıklama yapacağız. 'Kara pazar' ile ilgili bir görüşme yaptık. Hem genel, hem de hayırlı olsun demek için ziyarette bulunduk açıklamasında bulundu.

Yakın zamanda açıklama yapacaklarını ve bunun için değerlendirme yapılacağını bildiren başkan Cengiz, Sabri Çelik, Mustafa Çulcu ve Muhittin Boşat ile görüştük ve kendilerinden VAR odasıyla hakem arasında yapılan görüşme kayıtlarını istedik dedi.

Kaynak: DHA