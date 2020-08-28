SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaret
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SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaret

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaretHasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Faruk Yiğit, yeşil sahalara adım attığı Orhangazi Hürspor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti.

28.08.2020 19:40 | Son Güncelleme: 28.08.2020 19:45

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaret

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa), (DHA) - Fenerbahçe'de de forma giyen eski milli futbolcu Faruk Yiğit, yeşil sahalara adım attığı Orhangazi Hürspor Kulübü'nün antrenmanını ziyaret etti.

Futbola Orhangazi Hürspor'da başlayan, Yalovaspor, Boluspor, Kocaelispor, Fenerbahçe ve milli takımda forma giyen Faruk Yiğit, 2005 yılında Orhangazi Gençlerbirliği'nde aktif futbol hayatını tamamladı. Bir süre antrenörlük yapan Yiğit, bu sezon 1'inci Amatör Küme'de mücadele edecek olan Hürspor'un antrenmanını ziyaret etti. Hürspor Kulüp Başkanı İlhami Akdağ, yöneticiler, teknik direktör Mehmet Tan ve futbolcularla bir araya gelen Faruk Yiğit'e basın sözcüsü Muharrem Değirmen tarafından forma hediye edildi. Yiğit, yıllar sonra yeniden yeşil-sarı formayı giydi ve fotoğraf çektirdi.

Orhangazi Hürspor'da ilk lisansı çıkan ve 1978-1985 yılları arasında yeşil-sarılı formayı tayışıp buradan profosyenelliğe adım adan Faruk Yiğit, yetiştiği takımın antrenmanında futbolcularla bir araya gelerek başarılar diledi. Eski milli futbolcu, tecrübelerini gençlere aktardı.

"HÜRSPOR BENİM YUVAM"

54 yaşındaki Faruk Yiğit, ziyarette duygularını, 'Uzun aradan sonra, ilk lisansımın çıktığı yere, 1978 yılındaki heyecanla yeniden geldim. Şu an bile tüylerim halen diken diken, çok heyecanlandım. Hürspor benim her zaman yuvamdır. Yıllar önce bizim böyle imkanlarımız yoktu ama şimdi daha modern şartlar olması bizi de mutlu ediyor. İnşallah Hürspor bu sezon hak ettiği yere gelecektir. Çünkü ben de her zaman Hürspror'un yanında olacağım' diyerek dile getirdi.

"GURUR DUYUYORUZ"

'Kulübümüz altyapısından yetişen, ilk lisansı bizde çıkıp futbol kariyerine başlayan bir futbolcunun profesyonel olması bizleri camia olarak her zaman mutlu etti' ifadelerini kullanan Hürspor Kulübü Başkanı İlhami Akdağ ise 'Yetiştiği takımı unutmayarak ziyareti bizleri çok mutlu etti. Faruk Yiğit gibi önemli isimleri yetiştiren Hürspor camiasını unutmayan milli sporcumuz, gururumuza teşekkür ediyorum. Faruk Yiğit'in desteği bizlere her zaman güç vermiştir' dedi.

SPOR Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Faruk Yiğit'ten yetiştiği kulübe ziyaret

Kaynak: DHA

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