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Fenerbahçe maçı Ali Şansalan'ın

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
Fenerbahçe maçı Ali Şansalan'ın

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.

9'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

CUMA

20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla Karaoğlan

CUMARTESİ

13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar

16.00 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan

19.00 Adana Demirspor - Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat Aydınus

PAZAR

13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır

16.00 Altay - Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa

16.00 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

PAZARTESİ

20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK:  Zorbay Küçük

20.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk


Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

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Haber: Fenerbahçe maçı Ali Şansalan'ın - Haberler Spor
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