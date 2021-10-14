Fenerbahçe maçı Ali Şansalan'ın

Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Arjantinli sağ bek kulübüne bir kez daha rest çekti! Fenerbahçe transferi bedavaya getirecek