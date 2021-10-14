Fenerbahçe maçı Ali Şansalan'ın
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanacak karşılaşmalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Pazar günü Trabzonspor'un, Fenerbahçe'yi konuk edeceği önemli karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak.
9'uncu haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:CUMA20.00 Medipol Başakşehir - Beşiktaş: Atilla KaraoğlanCUMARTESİ13.30 GZT Giresunspor - Çaykur Rizespor: Erkan Özdamar16.00 Demir Grup Sivasspor - Fraport TAV Antalyaspor: Mete Kalkavan19.00 Adana Demirspor - Öznür Kablo Yeni Malatyaspor: Fırat AydınusPAZAR13.30 Kasımpaşa - Göztepe: Cüneyt Çakır16.00 Altay - Vavacars Fatih Karagümrük: Suat Arslanboğa16.00 Galatasaray - İttifak Holding Konyaspor: Arda Kardeşler19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe: Ali ŞansalanPAZARTESİ20.00 Atakaş Hatayspor - Gaziantep FK: Zorbay Küçük
20.00 Aytemiz Alanyaspor - Yukatel Kayserispor: Ümit Öztürk
Demirören Haber Ajansı - Spor Haberleri
Süper Lig'in 9. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 17 Ekim Pazar günü oynanacak maçı hakem Ali Şansalan yönetecek.
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