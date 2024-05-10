GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? Derbi hangi gün, saat kaçta, nerede?

Süper Lig'de sezonun sonuna yaklaşırken, Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için heyecan dorukta. Galatasaray, Fenerbahçe'yi yenmesi durumunda diğer 2 maçı kaybetseler bile şampiyonluğa ulaşabilecek. Öte yandan, Fenerbahçe'nin derbi dışında 1 galibiyet alması ve rakip takımın kalan 3 maçını kaybetmesi durumunda da mutlu sona ulaşabileceği belirtiliyor. Şampiyonluk ihtimalleri değerlendirilirken, futbolseverlerin gözleri derbi tarihine çevrildi. Galatasaray - Fenerbahçe derbisi için geri sayım başladı ve tüm detaylar merak ediliyor. GALATASARAY - FENERBAHÇE DERBİSİ NE ZAMAN? Derbi hangi gün, saat kaçta, nerede? İşte merak edilenler...

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Galatasaray - Fenerbahçe maçı, 19 Mayıs Pazar günü Rams Park'ta oynanacak. İl Güvenlik Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray deplasmanına 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftarın gidebileceği belirtildi. Bu karar, taraftarların güvenliği ve maçın sağlıklı bir şekilde geçmesi için alınan önlemler arasında yer alıyor.

Galatasaray, Karagümrük'ü yenerse ve Fenerbahçe puan kaybederse, şampiyonluğunu ilan edebilir. Ancak, Fenerbahçe'nin kalan 3 maçını da kazanması ve Galatasaray'ın derbi dışında bir yenilgi daha alması durumunda sarı lacivertliler şampiyon olacak. Şampiyonluk yarışı heyecanı dorukta!