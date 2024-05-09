Süper Lig'in 36. haftasında oynanacak Fenerbahçe- Kayserispor maçını Direnç Tonusluoğlu yönetecek.

Fenerbahçe ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig 36. hafta maçında hakem Direnç Tonusluoğlu düdük çalacak. Merkez Hakem Kurulu, Pazar günü oynanacak müsabakada İzmir Bölgesi hakemini görevlendirdi. Bu zorlu ve kritik maçta Tonusluoğlu'nun yardımcılıklarını Aleks Taşçıoğlu ve Candaş Elbil yapacak. Maçın 4. hakemi ise Turgut Doman olacak.

12 Mayıs 2024 Pazar günü oynanacak olan Fenerbahçe ile Kayserispor maçı saat 19.00'da başlayacak. - KAYSERİ