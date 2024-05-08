Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci ve son maçında Fransız ekibi Monaco'yu uzatmalarda 80-79 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanarak Berlin'de düzenlenecek Final Four' biletini kaptı. Sarı-lacivertli takım, Ergin Ataman çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti. Peki, Final Four tek maç mı EuroLeague 2024?

BU GALİBİYET TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.

MAÇI NICK CALATHES KOPARDI

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.-

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Monaco 15-13 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Monaco 40-35 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Monaco 55-56 Fenerbahçe Beko

4. Periyot: Monaco 70-70 Fenerbahçe Beko

ERGİN ATAMAN'A RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu saf dışı bırakarak Berlin'de düzenlenecek Final Four'da mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, Final Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile eşleşti.

FİNAL FOUR TEK MAÇ MI EUROLEAGUE 2024?

Genel olarak kullanılan yöntem sezon öncesinden bilinen bir şehir veya salonda yarı finale gelen son dört takımın tek maç üzerinden seri bir şekilde maçlarını tamamlamasıyla oynanır.