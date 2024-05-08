Fenerbaçe Monaco Eurolig serisi kaç kaç, kim önde?

Monaco - Fenerbahçe Beko Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Fenerbahçe BekoMonaco Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe BekoMonaco Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Türkiye'nin EuroLeague'deki tek temsilcisi olarak yola devam eden Fenerbahçe Beko, play-off turunda Monako serisine başlıyor. Peki, FFenerbaçe Monaco Eurolig serisi kaç kaç, kim önde?

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki THY Euroleague Play-Off maçı, S Sport Plus, S Sport, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

MONACO FENERBAHÇE BEKO

Monaco Fenerbahçe Beko Maçı, 8 Mayıs Çarşamba günü oynanacak.

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Monaco Fenerbahçe Beko Maçı, saat 20:00'de başladı.

MONACO FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Monaco ile Fenerbahçe Beko arasındaki maç, Monaco'da, Salle Gaston Medecin Stadyumu'nda gerçekleşecek.

MONACO FENERBAHÇE SERİSİ KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe Monaco serisinde 2-2 eşitlik bulunuyor.