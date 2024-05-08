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Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı

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Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci ve son maçında Fransız ekibi Monaco'yu uzatmalarda 80-79 mağlup ederek seriyi 3-2 kazanarak Berlin'de düzenlenecek Final Four biletini kaptı. Sarı-lacivertli takım, Ergin Ataman çalıştırdığı Panathinaikos ile eşleşti.

Turkish Airlines EuroLeague'deki temsilcilerimizden Fenerbahçe Beko, Play-Off serisinin beşinci ve son maçında Fransız ekibi Monaco ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, uzatmalarda parkeden 80-79 galip ayrıldı.

FENERBAHÇE BEKO, UZATMALARDA TURLADI

Kanarya, uzatmalarda gelen bu galibiyetle seriden 3-2 üstünlük ayrılmayı başardı ve adını Turkish Airlines EuroLeague'deki son 4 takım arasına yazdırmayı başardı.

BU GALİBİYET TARİHE GEÇTİ

Fenerbahçe Beko bu galibiyet ile EuroLeague tarihine de geçmeyi başardı. EuroLeague tarihinde, playoff serisi beşinci maçını deplasmanda kazanan ilk takım Fenerbahçe Beko oldu. Bundan önceki 20 seride ev sahibi takımlar turu atlamayı başarmıştı.

Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı

MAÇI NICK CALATHES KOPARDI

Fenerbahçe Beko'da Nick Calathes attığı 14 sayıyla galibiyetin baş mimarı oldu. Yunan Guard son dakika içerisinde 2 üçlük bulup son topu çalarak hava topuna çıkılmasını sağladı.-

PERİYOT SONUÇLARI

1. Periyot: Monaco 15-13 Fenerbahçe Beko

2. Periyot: Monaco 40-35 Fenerbahçe Beko

3. Periyot: Monaco 55-56 Fenerbahçe Beko

4. Periyot: Monaco 70-70 Fenerbahçe Beko

Monaco'yu deviren Fenerbahçe Beko, THY EuroLeague'de Final Four'a kaldı

ERGİN ATAMAN'A RAKİP OLDULAR

Fenerbahçe Beko, Monaco'yu saf dışı bırakarak Berlin'de düzenlenecek Final Four'da mücadele etme hakkı kazandı. Sarı-lacivertliler, Final Four'da Ergin Ataman yönetimindeki Yunanistan temsilcisi Panathinaikos ile eşleşti.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (12)

Sinan Güneş:

Ergin deler feneri berlinde

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FOREVER FENERBAHCE:

Yazık sana ya..tuttugun takım buralarda olmayınca baskalarıyla idare ediyosun…

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Özer Doğan:

Teşekkürler FENERBAHÇEM

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sedat çil:

Bu fenerlilerin kaderi hiç mi değişmez arkadaş.. Her sezona bu sene o sene diye futbolla başlıyorlar basketbol ile bitiriyorlar

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FOREVER FENERBAHCE:

Futboldan baska bransta hicbir basarısı olmyanların standart yorumları..ama gercek şu ki her bransta zirveye oynayan FENERBAHCE..!!!

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Murat Yıldırım:

GsTff birlikte mutlular :)

yanıt21
yanıt1
Yucel Unver:

Futbol harici hiç bir branşta başarısı olmayanlarım avuntu kaynağı…

yanıt9
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tamer durmaz:

Tff veya diğer örgütler diyecem ona medya felanda var neyse izin verselerdi farklı olurdu tabi şöyle düşün son 10 yılda fb ile gs aynı puanı toplamış ama fenerin hiç şampiyonluğu yok anlıyormusun kardeşim

yanıt0
yanıt0
Vlkn Shn:

Ah cincon ah parasızlıktan basketbolun bitmiş

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Perwer:

Bu maç o kadar heyecanlı geçti ki, heyecandan son 2 dakikasını takip edemedim. Fenerbahçe maçı kazanıp dörtlü finale yükseldi ancak takımda oynayan yerli oyuncuların olmaması üzücü bir durum. Dörtlü finalde başarılar FBB

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