THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile AS Monaco karşı karşıya geldi. Maç sonrası saha içinde ve tribünlerde gergin anlar yaşandı. AS Monaco oyuncuları ile Fenerbahçe Beko taraftarları arasında tansiyon yükseldi. Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçında ne oldu? Fenerbahçe Beko - AS Monaco maçından görüntüler!

FENERBAHÇE BEKO- AS MONACO MAÇINDA NE OLDU?

THY Avrupa Ligi play-off dördüncü maçında Fenerbahçe Beko ile AS Monaco Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşılaştı.