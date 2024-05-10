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İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım

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Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü İsmail Kartal, bu sezon gösterdiği performansına rağmen eleştiri oklarının hedefi oldu. Yakın çevresine "Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Ben daha ne yapayım" diye dert yandığı iddia edilen Kartal, puan ve gol rekorları kırdığını, 19 maçlık galibiyet serisi yakaladığını belirtti.

Son haftalarda kritik puanlar kaybederek şampiyonluk yolunda ağır yara alan Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal yakın çevresine dert yandı.

"BEN DAHA NE YAPAYIM"

İsmail Kartal'ın yakın çevresine, "Puan rekoru kırdım. Gol rekoru kırdım. 19 maçlık galibiyet serisi yakaladım. Hiçbir teknik direktörün yapamadığını yaptım. Hep eleştirildim. Bu süreçte yönetimden bile gerekli desteği almadım" dediği öne sürüldü.

REKORLAR KIRDI

Sahasında sadece 1 kere yenilen, dış sahada mağlubiyet yaşamayan Fenerbahçe, üst üste elde ettiği 10 maçlık galibiyet serisinin ardından Sivasspor ve Konyaspor maçlarında 2'şer puan bıraktı. Fenerbahçe dış sahada oynadığı 18 maçta 15 galibiyet, 3 beraberlik alarak 48 puan topladı ve 2020-2021 sezonunda elde ettiği "Dış sahada en fazla puan toplama rekorunu" da geride bıraktı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Futbol Spor Haberler

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Yorumlar (8)

JokerAllame:

Şampiyon yapamadın ? Bu klüp şampiyonluktan başka bir şeye bakmaz kusura bakma

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Vll. Murat:

kimse senden rekor beklemiyor sadece şampiyonluk lazım hoca

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MHSN SRC :

ismayil hep ben ben demekle olmaz sonuçta şampiyonluk yok kupa yok gerçekten sende çok karakterlisin ama sonuç sıfır elde var sıfır.Ama üzülme yinede psikolojik üstünlük sende.

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Murat Yıldırım:

Ismail Kartal candir :) yabanci teknik direktorler heyecandir.

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Seko:

Mourunho geliyor....

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Oktay Özpınar:

ŞAMPİYON….sezon başı merak etmeyin 9 yıllık hasreti bitiricez dedin

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Hasan Kasapoğlu:

adam doğru söylüyor kimsenin yapamadığı başarıyı yakaladı ama şansına Okan buruk denilen daha başarılı bir rakip çıktı eger o olmasaydı kesin sampiyon yapardı fenevbahceyi şans işte ne yaparsın

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Hasan Sabri Tüçel:

Her sezon başlangıcında şampiyon gösterilen Fenerbahçe, bu sezon ligin belki de tek favorisiydi. Rekorları da kırmasına rağmen yine şampiyonluk gidiyor. Allah kimseye böyle bir durum yaşatmasın.

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